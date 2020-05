Usura ed estorsione a Roma: quattro arresti

Nella prima mattinata odierna gli agenti del commissariato del quartiere di Primavalle, in Roma, hanno fatto scattare le manette per quattro persone, accusate di reati quali estorsione, usura ed esercizio illecito dell'attività creditizia.

Per due di loro, come riferisce Repubblica, la misura cautelare prevede la detenzione in carcere, mentre altre due saranno costrette agli arresti domiciliari.

L'operazione degli uomini guidati dall'ispettore Tiziana è stata coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Lucia Lotti.