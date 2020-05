Conferenza stampa di Conte: approvato il dl Rilancio

Dopo continui rinvii e accese discussioni all'interno della maggioranza è stato approvato il Decreto Rilancio. Da Palazzo Chigi interviene in conferenza stampa il premier Conte per spiegare le misure in esso contenute.

Il Decreto Rilancio contiene misure da 55 miliardi € a sostegno di autonomi, lavoratori e imprese colpiti dagli effetti dell'epidemia di Covid-19.

"Ci sono commercianti che rischiano di chiudere, imprenditori nell'incertezza: il vostro grido di allarme non ci è sfuggito, per questo ci siamo impegnati al massimo facendoci carico di questa sofferenza, ce l'abbiamo messa tutta", ha dichiarato il premier Conte all'inizio del suo intervento.

Il premier Conte auspica che il Dl possa essere migliorato in Parlamento.

"La parola passerà al Parlamento e spero che le forze di maggioranza e di opposizione possano migliorarlo".

Relativamente alle imprese il presidente del Consiglio annuncia "misure cospicue" e un taglio fiscale da 4 miliardi € per le aziende con fatturato annuo fino a 250 milioni €, ricordando allo stesso tempo gli aiuti a fondo perduto, gli sgravi fiscali.

"Orientiamo l'economia ad una pronta ripartenza".

Nel Decreto Rilancio è previsto inoltre il sostegno economico agli autonomi, la categoria più colpita dal lockdown. Conte ha sottolineato come beneficiari dell'assistenza siano soprattutto "chi non ha ricevuto nulla", aggiungendo che "dobbiamo fare in modo che arrivino in maniera rapida, semplice e veloce." 600 euro è l'importo che verrà erogato agli autonomi e professionisti iscritti alle gestioni separate Inps.

In base al Dl Rilancio, "la prima rata Imu per gli alberghi e gli stabilimenti balneari sarà abolita", ha fatto sapere il premier. Alle famiglie con Isee sotto ai 40mila euro "sarà erogato un bonus vacanze pari a 500 euro". Ristoranti e bar potranno occupare suolo pubblico senza pagare l'imposta Tosap.

Conte ha annunciato inoltre che "per la sanità c'è un intervento cospicuo, pari a 2 miliardi e 250 milioni".

Dopo il premier ha preso la parola il ministro dell'Economia e Finanze Roberto Gualtieri, che ha sottolineato l'imponenza delle misure messe in campo per rimettere in piedi l'economia.

"E' stato un lavoro intenso ma oggi abbiamo approvato un decreto significativo, direi imponente, sia per le risorse che mette in campo sia per gli indirizzi molto forti con cui sosteniamo famiglie, imprese, sistema sanitario. Gettiamo le basi per la ripartenza e la ripresa dell'economia, lo facciamo stanziando risorse molto consistenti".

SEGUE