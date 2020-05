Sparatoria alle porte di Roma: 1 vittima e 1 ferito in gravi condizioni

Secondo le prime informazioni, i bersagli sono due cittadini italiani. L'allarme è stato dato dagli abitanti del posto, impauriti dagli spari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo la segnalazione telefonica. I militari hanno trovato il corpo senza vita di un uomo all'interno di un appartamento, mentre il ferito si trovava in strada. E' al momento ricoverato in ospedale in lotta tra la vita e la morte.

Sul luogo della sparatoria è presente anche il Nucleo Investigativo per i rilievi.

Al momento gli investigatori battono 2 piste: una lite degenerata o un regolamento di conti.