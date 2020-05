Gentiloni: da Recovery Fund subito mille miliardi € contro debito e recessione

In un'intervista a La Stampa il commissario Paolo Gentiloni ha sostenuto la necessità di un Recovery Fund da mille miliardi di euro disponibile sin da subito.

"Almeno mille miliardi" con fondi già dai "prossimi mesi", ha dichiarato Gentiloni.

In aggiunta il commissario agli affari economici e monetari Ue invoca un nuovo strumento per consentire investimenti privati a sostegno delle aziende in difficoltà attraverso l'uso di fondi europei.

Gentiloni ha rilevato la disomogeneità sia della crisi economica a seguito di Covid-19, sia della ripresa.

Proprio questa disomogeneità rappresenta "una minaccia esistenziale alle fondamenta dell'Unione".

In precedenza Gentiloni aveva sostenuto i vantaggi dell'utilizzo del Mes senza condizionalità per beneficiare degli aiuti europei per coprire le spese sanitarie, esprimendo stupore per il dibattito politico in Italia attorno a questo strumento.