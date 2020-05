Mobilità tra Regioni no, ma visita agli amici e seconde case sì dal 18 maggio

Dal 18 maggio l'Italia potrebbe essere un po' più "aperta", con gli amici che potranno incontrarsi al ristorante e i negozi tutti aperti. Ma nella maggioranza non tutti sono convinti di questa scelta.

La mobilità delle persone tra Regioni potrebbe essere concessa a partire dal primo di giugno, mentre dal 18 maggio potrebbe essere concesso agli amici e alle amiche di ritrovarsi al bar e al ristorante che proprio a partire da quella data potrebbero ripartire a pieno regime, seppur a posti limitati.

L’accordo però non c’è nella maggioranza e c’è chi vorrebbe maggiore cautela, per la birra al bar con gli amici meglio aspettare secondo alcuni.

Concedere agli amici di incontrarsi e farsi visita vorrebbe dire di fatto liberi tutti, ma se ciò non fosse concesso, si fa notare che aprire tutte le attività commerciali dal 18 di maggio con una limitazione agli spostamenti, ufficialmente ancora in vigore, non avrebbe molto senso.

Il nodo sulle modalità di riapertura

Come riapriranno le attività commerciali, i ristoranti e gli stabilimenti balneari?

Secondo le linee guida che l’Inail ha provato a scrivere, i posti si dovrebbero ridurre di un terzo negli stabilimenti balneari e nei ristoranti.

Per le associazioni di categoria ciò è insostenibile da un punto di vista economico.

Seconde case

Il Governo non aveva concesso di recarsi nelle seconde case ricadenti nella propria Regione di residenza, ma alcune regioni lo hanno concesso (vedasi Veneto) in virtù dell’autonomia regionale e ora il Governo studia la possibilità di concedere a livello nazionale l’accesso alle seconde case, purché si trovino nella Regione di residenza.

Chi ha la seconda casa in Puglia e vive in Lombardia, dovrà attendere ancora prima di potersi fare un tuffo nel basso Adriatico o nello Ionio.