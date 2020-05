Atac Roma perde un altro autobus: in fiamme nella galleria Giovanni XXIII

A Roma prende fuoco il secondo autobus dell'anno, è accaduto nella galleria Giovanni XXIII. Il conducente ha fatto a tempo a scappare via, a bordo non vi erano utenti, intossicato un passante.

Un altro autobus dell’Atac, la società dei trasporti pubblici di Roma capitale prende fuoco. Questa volta è accaduto nella galleria Giovanni XXIII, non c’è scappato il morto per fortuna ma un uomo, che viaggiava nella sua auto, è rimasto intossicato dall’intenso fumo nero generato dall’incendio ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo, ma non è grave.

Al momento la galleria Giovanni XXIII è chiusa al traffico in direzione Pineta Sacchetti, mentre è stato riaperto il tunnel direzione Foro Italico inizialmente chiuso perché invaso dal fumo denso. Infoatac su Twitter non restituisce alcuna informazione sull’accaduto, mentre le informazioni sono disponibili leggendo i tweet dell’account Roma Mobilità.

Galleria Giovanni XXIII, riaperto il tunnel in direzione Foro Italico. Resta chiuso il tunnel in direzione della Pineta Sacchetti. — Roma Mobilità (@romamobilita) May 13, 2020

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale, oltre al 118.

L’autista dell’autobus Atac linea 46 è rimasto illeso, a bordo del mezzo non vi erano passeggeri. Inutili i suoi tentativi di spegnere l'incendio, solo l'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio.

In una nota l’Atac, spiegando l’accaduto e che il mezzo era in servizio da 16 anni, ci ha tenuto a sottolineare che questo è il secondo caso nel 2020, ma che rispetto allo stesso periodo del 2019 i casi di autocombustioni distruttive dei mezzi è calato del 50% e che rispetto al 2018 gli eventi si sono ridotti di ben l’80%.