Bollettino di oggi: 109.039 guariti (+2.452), 30.911 deceduti (+172), 81266 casi attuali (-1.222)

Sono stati resi noti gli ultimi dati sulla diffusione del Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

Rispetto a ieri sono stati registrati 1.402 nuovi casi, portando il totale così a 221.216. Da notare che il dato è distorto per il fatto che la Lombardia ha riportato solo oggi 419 contagi che non erano stati conteggiati nei giorni scorsi, pertanto l'aumento reale giornalieri è di 983, rispetto ai 744 nuovi casi registrati ieri.

Le vittime delle ultime ventiquattro ore sono 172, sostanzialmente stabili rispetto a ieri (179); complessivamente sono stati registrati 30.911 decessi per Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia.

Il numero dei guariti dell'ultimo giorno segna +2.452, portando il bilancio totale delle guarigioni a 109.039.

Le persone positive al coronavirus diminuiscono di 1.222 nell'ultimo giorno, attestandosi a 81.266. Parallelamente prosegue il calo dei ricoveri: in terapia intensiva -47 rispetto a ieri, scendendo così a 952, mentre si trovano in ospedale con sintomi 12.865 persone, -674 rispetto a ieri; in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti ci sono 67.449 persone, -501 rispetto a ieri.

La Lombardia resta la regione col numero di nuovi positivi più alto: +1.033 (al netto del conguaglio di nuovi casi +614), seguita da 113 casi in Piemonte, 53 in Emilia Romagna e 41 in Veneto.

Da notare che oggi sono stati fatti 67.003 tamponi molto di più rispetto a ieri con 40.740. Il rapporto tra tamponi eseguiti e casi individuati è di 1 positivo ogni 47,8 tamponi fatti, pari al 2,1%, a fronte di una media degli ultimi giorni dell'1,8%.

Nel mondo l'Italia è il 5° Paese per numero di casi di Covid-19, preceduta nell'ordine da Usa, Russia, Spagna e Regno Unito, secondo i dati dell'Istituto Hopkins.