In Lombardia raggiunti i 15mila morti, scendono terapia intensiva e ricoverati, nuovi positivi

La Lombardia è la Regione più colpita e lo sappiamo, ma ora piange 15.054 morti a causa del nuovo coronavirus che rappresentano la metà dei decessi in Italia.

I dati più recenti indicano un numero di pazienti in terapia intensiva in diminuzione (-7), così come diminuiscono i ricoverati (-31), tuttavia il numero di positivi continua a salire di 364 unità e il giorno precedente l’aumento era stato di +282 e il giorno precedente ancora di ben +502 casi in un solo giorno.

Sul totale la Lombardia ha effettuato 492.642 tamponi (7.508 in una sola giornata) e registra 81.871 casi positivi totali rintracciati attraverso i tamponi.

Le province della Lombardia più colpite

In termini di casi positivi la provincia più colpita è Milano con 21.490 positivi al Sars-CoV-2, seguita da Brescia a 13.620 e quindi da Bergamo a 11.791.

La banca del plasma iperimmune in Lombardia

La Regione Lombardia ha lanciato la ‘Banca del plasma iperimmune’ che sarà ospitata dall’Ospedale San Matteo di Pavia. Oggi 12 maggio il protocollo per la donazione verrà definito e successivamente inizierà la raccolta del sangue e del plasma.

La Ats contatterà i guariti per chiedere loro se sono disponibili a donare il sangue. Coinvolta anche l’Avis che opererà nelle aree più colpite dalla malattia.

La sperimentazione del plasma sta dando buoni risultati negli ospedali dove viene usato come cura, ecco perché la Regione intende usarlo come cura in forma più estesa.