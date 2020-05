Bollettino di oggi: 105.186 guariti (+2.155), 30.560 deceduti (+165), 83.324 casi attuali (-1.518)

Forniti gli ultimi dati sulla diffusione del coronavirus in Italia. Solo 802 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Diffuso il bollettino di oggi sul coronavirus in Italia, il numero dei casi totali nel Paese dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto 219.070: in questo modo, secondo il conteggio dell'Istituto Hopkins, l'Italia scende al 4° posto per numero di casi totali di Covid-19 nel mondo: al primo posto ci sono gli Stati Uniti (1.350.878), seguiti da Spagna (264.663) e Regno Unito (219.183), che oggi ha sorpassato il Belpaese.

Nell'ultimo giorno sono decedute 165 persone, portando il totale delle vittime di Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia a 30.560. Da notare che l'incremento odierno dei deceduti è il più basso registrato a partire dal 9 marzo.

I guariti raggiungono quota 105.186, con un aumento di 2.155 nelle ultime ventiquattro ore, mentre ieri le guarigioni erano cresciute di 4.008 unità.

I casi attivi di coronavirus diminuiscono complessivamente di 1.518 unità nell'ultimo giorno, raggiungendo 83.324. Questo dato è accompagnato dall'ormai tendenza consolidata della riduzione della pressione ospedaliera: in terapia intensiva si trovano oggi 1.027 persone (-7 rispetto a ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 13.618 (-216 rispetto a ieri); in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti si trovano 68.679 persone, -1.295 rispetto a ieri.

Come precedentemente detto, i nuovi casi rilevati oggi sono meno di mille, per la prima volta dal 6 marzo, nonostante il numero di tamponi fatti sia stato elevato: 51.678 nell'ultimo giorno. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è pari ad 1 positivo su 64,4 test, equivalente all'1,6% come ieri, mentre negli ultimi tre giorni questo valore si aggirava al 2%.

Analizzando i dati a livello regionale, dei 802 nuovi casi rilevati oggi la maggior parte è stata registrata in Lombardia con 282 nuovi malati, pari al 35,1% del totale, seguita da Piemonte con 116 casi ed Emilia Romagna con 77 casi.