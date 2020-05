Festa della mamma, gli auguri dei politici alle loro madri

Festa della mamma anche per i politici italiani, arrivano gli auguri via social alle madri spesso lontane e che non si vedono da mesi, ma altri politici colgono l'occasione per lanciare messaggi politici.

L’esempio del presidente del Consiglio espresso nelle sue parole dice tutto.

“Sono tanti mesi che non riesco ad abbracciare e a guardare negli occhi mia madre, che non vive a Roma. Le regole sul distanziamento ci tengono lontani. In tutti questi mesi il mio pensiero è andato spesso a lei: è nella fascia delle persone più vulnerabili. Questa mattina l’ho chiamata per mandarle un saluto affettuoso”.

Romantico e floreale l’augurio di Matteo Salvini rivolto alla sua mamma e a tutte le mamme del mondo.

Mentre Giorgia Meloni coglie l’occasione per lanciare un messaggi politico:

“Più che gli auguri, oggi le mamme meritano risposte.”

Ma è la Festa della mamma e il governatore del Veneto Luca Zaia fa gli auguri alle mamme postando una sua foto di repertorio con medici e culle vuote.

Gli auguri giungono anche dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti che scrive:

“Buona festa a tutte le mamme. Auguri con un impegno: faremo di tutto perché nessuna donna mai, ancor più in questa crisi, sia costretta a dover scegliere tra maternità e lavoro, tra maternità e piena realizzazione di sé”.

Festa della mamma con i fiori

Cosa regalare alla propria madre per la sua festa in un momento in cui ancora molte attività commerciali sono chiuse? Così molti italiani e italiane hanno optato per i fiori, ma immaginiamo che anche i dolci non mancheranno, rigorosamente presi da asporto o con consegna a domicilio presso una vicina pasticceria.