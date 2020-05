Focolaio Covid-19 a Saviano: nel paese celebrarono funerali sindaco in fase 1

“Cari concittadini, l’Asl Napoli 3 Sud ci ha comunicato la positività di ulteriori 2 cittadini, oltre ai 12 già segnalati precedentemente”, lo scrive il vicesindaco di Saviano, comune in provincia di Napoli dove in piena emergenza da Covid-19 furono celebrati pubblicamente i funerali del sindaco medico anch’egli morto a causa del nuovo coronavirus. La vicenda destò molto scalpore a livello nazionale per come furono celebrati pubblicamente i funerali alla presenza di decine di persone e con la presenza di volontari e di auto della polizia municipale, tanto che il governatore De Luca sottopose il comune in quarantena per una settimana.

Il vicesindaco di Saviano, Carmine Addeo, “precisa che i 2 cittadini appartengono allo stesso nucleo familiare già posto in isolamento da più giorni”.

E per quanto riguarda le modalità di contagio scrive sulla pagina ufficiale del Comune che “la ricostruzione della possibile catena di contagi determinerebbe contatti solo intra-familiari, le loro condizioni sono buone. Auguriamo a tutti una pronta guarigione”.

Come si apprende dal post del Comune, i casi ufficiali sono 17 sul totale, di cui 14 sono ancora positivi, 1 è guarito e 2 sono i deceduti. I dati sono quelli forniti dal Centro operativo comunale di protezione civile (COC) del Comune di Saviano.

Le mascherine per bambini distribuite alla popolazione

Nell’ambito della distribuzione gratuita di mascherine alla popolazione organizzata dalla Regione Campania a beneficio di tutta la popolazione residente, il Comune di Saviano ha avviato la distribuzione delle mascherine per bambini e ragazzi di 4-8 anni e 9-16 anni.

Nel comune il ritiro deve essere fatto dai genitori o altri congiunti presso la sede della protezione civile locale.