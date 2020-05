Fase 2, il governo aggiorna le faq: in due in auto e yoga nel parco

Sarà possibile viaggiare in auto in coppia, praticare ginnastica al parco e alcuni sport all'aperto. Novità anche per gli agenti immobiliari.

Nuovi chiarimenti su quello che è possibile fare nella fase 2 senza rischiare di incappare in una spiacevole sanzione per violazione della normativa anticontagio. L'upgrade delle faq, le "frequently asked question" del governo mette in chiaro alcuni dubbi che hanno attanagliato gli italiani da quando, il 4 maggio le restrizioni si sono alleggerite.

Via libera ad alcuni sport all'aperto, mentre arrivano chiarimenti su auto e mediazioni immobiliari.

Passeggeri in auto

Resta il divieto di viaggiare in auto mantenendo una distanza inferiore a un metro, mentre è vietato andare in due in moto per l'impossibilità di mantenere questa distanza.

Tuttavia adesso è prevista un'eccezione a questa regola. Sarà infatti possibile accompagnare un parente o qualcuno che sia sprovvisto di patente guida o di auto. In tal caso lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato.

"Nel caso - si legge sul sito - in cui non si disponga di un mezzo privato, ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti, è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Nel rispetto di tali condizioni anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato".

Yoga, Pilates e ginnastica nei parchi

L'attività nelle palestre e nei centri dedicati è sospesa. Ma adesso c'è la possibilità di praticare all'aperto, nei parchi, mantenendo le regole di distanziamento, che deve essere almeno di due metri, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e nel divieto di assembramento.

In caso di mancato rispetto il sindaco può decidere la temporanea chiusura delle aree e dei parchi pubblici.

Surd, Kayak e Canoa

Le attività di surf short board, surf longboard, sup wave, sup race, wakeboard e sci nautico svolte individualmente rientrano nell'attività motoria e sportiva consentita dal Dcpm del 26 aprile 2020, purché svolti "nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell’esecuzione e della conclusione di tali attività, oltre che per l’accesso e l’uscita dai luoghi di svolgimento delle attività sportive".

Pesca sportiva

Attività consentita purché svolta in forma individuale. "Devono comunque essere seguite le regole generali valide per ogni attività sportiva e per gli spostamenti", si legge.

Ippica

"È consentito il prelievo, anche temporaneo, del cavallo da parte del proprietario per lo svolgimento, solo all’esterno della struttura in cui l’animale si trova, dell’attività sportiva, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri" .

Restano chiusi i circoli di equitazione e i centri ippici

Mediazione immobiliare

Via libera agli agenti immobiliari che potranno mostrare gli appartamenti in vendita o locazione ai potenziali clienti. Ma a condizioni che i locali siano disabitati.