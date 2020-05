Fase 2, dal 4 maggio 1 milione di controlli e oltre 12.000 denunce

Da lunedì, primo giorno della Fase 2, su tutto il territorio nazionale sono state controllate 1.043.488 persone, con 12.920 denunce effettuate, mentre le attività commerciali sulle quali sono state fatte delle verifiche sono 401.412.

Sono questi i dati resi noti dal Viminale sulla prima settimana di allentamento delle misure restrittive legate all'epidemia di Covid-19.

Soltanto ieri sono stati oltre 235.580 i controlli e ben 2.092 le sanzioni nell'ambito del programma di monitoraggio da parte delle forze dell'ordine.

Risultano invece essere 14 i cittadini denunciati per false dichiarazioni e 3 le persone positive alle quali è stata contestata la violazione dell'isolamento, con 5 esercizi commerciali per i quali è stata disposta la chiusura e altri 14 ai quali è stata imposta la sospensione provvisoria.

Fase 2

Dallo scorso 4 maggio è scattata in tutto il Paese la cosiddetta Fase 2 dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19.

In base al DPCM del governo, sono stati disposti degli allentamenti alle misure di contenimento che permettono, tra gli altri, gli spostamenti per visitare i propri congiunti, per svolgere attività fisica o motoria all'aperto e, in alcuni casi, quelli tra regioni.