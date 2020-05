Teatri e Cinema come le Chiese: ipotesi riapertura da giugno

Il Comitato Tecnico Scientifico studia l'ipotesi di riapertura di teatri e cinema che potrebbero tornare funzionanti da fine mene o, più realisticamente, dai primi di giugno. La stagione estiva, la possibilità di arene all'aperto, faciliterà il ritorno in scena degli spettacoli, permettendo agli operatori del settore di tornare al lavoro prima del previsto. Ma con dei limiti.

"Si stanno valutando forme di partecipazione con numeri limitati di persone in luoghi confinati previo rispetto delle regole e con un percorso di garanzia, dalla fasce orarie agli ingressi. Questo vale per tutti gli eventi che hanno tali caratteristiche", ha dichiarato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro.

La possibilità di accedere agli spettacoli sarebbe comunque vincolata ai limiti di spazio nel rispetto delle regole per il distanziamento. Ogni spettatore dovrebbe avere un almeno un metro di spazio attorno a sé e per questo si dovranno predisporre i posti a sedere nelle platee similmente a come avvenuto per le chiese, oltre che percorsi differenziati.

Le prescrizioni del Comitato tecnico scientifico prevedono gli adeguamenti per i locali, mentre i distanziamenti potrebbero variare a seconda del tipo di spettacolo, considerando anche il fatto che negli spettacoli teatrali potrà essere presente un coro o un'orchestra e anche queste dovranno rispettare le regole dello spazio interpersonale.