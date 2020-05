Dl Rilancio, ipotesi prezzo massimo 1,50 euro per mascherine

Allo studio la possibilità di determinare un prezzo massimo consigliabile per la vendita delle mascherine, tenendo conto di un margine di ricarico che comunque non dovrebbe essere superiore del 50% del costo per l'import.

Il governo valuta di calmierare i prezzi di vendita al dettaglio di mascherine e disinfettanti per evitare le speculazioni e favorirne l'utilizzo. Con il decreto legge Rilancio potrebbe essere introdotta una norma che fissa il prezzo massimo tenendo conto dei rincari fisiologici di mercato, che in ogni caso non dovranno essere superiori al 50% del costo di importazione.

In tal modo il prezzo massimo per le mascherine chirurgiche dovrà essere di 1,50 euro mentre per le maschierine Ffp3 con valvola di 9,50 euro. E' allo studio anche una sanzione per la violazione della norma e, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività di vendita.

Il prezzo di vendita al consumo praticato per disinfettanti a base idroalcolica varia dai 2 euro per confezioni da 400ml a 7,20 euro per confezioni da 1000ml.

L'obbligo di indicare il prezzo massi di vendita consigliato potrà essere esteso a tutti i prodotti ritenuti essenziali in situazione di comprovata necessità e urgenza, tramite decreto del Presidente del Consiglio.

Secondo gli ultimi dati della Protezione civile, il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto i 217.185, dato comprensivo di contagiati, guariti e vittime, con un'aumento di 1.327 unità. Nell'ultimo giorno sono morte 243 persone, mentre il bilancio complessivo delle vittime di COVID-19 dall'inizio dell'epidemia in Italia raggiunge quota 30.201. La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nelle ultime 24 ore di 2.747 unità, che porta il totale dei guariti a 99.023. Il numero di pazienti attualmente positivi al Coronavirus risulta essere diminuito rispetto alla giornata precedente, giungendo ad un totale di 87.961, con un calo di 1.663 unità.