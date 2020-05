Allarme mascherine, in Italia 110 mila tonnellate di troppo da smaltire

Nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dei rifiuti collegata all’emergenza Covid-19, condotta dalla commissione parlamentare Ecomafie, i rappresentanti Ispra hanno illustrato le dimensioni della situazione durante un'audizione alla Camera dei Deputati.

"Da qui a fine anno il sistema italiano dovrà gestire un quantitativo di rifiuti derivanti dall’uso di mascherine e guanti compreso tra 150mila e 450mila tonnellate. Ad oggi è presente in Italia una capacità impiantica in grado di trattare circa 340mila tonnellate di rifiuti sanitari (di cui 220mila tramite incenerimento e 120mila con sterilizzazione), a fronte di circa 145mila tonnellate di quantità effettivamente trattate (96mila tramite incenerimento, 50mila con sterilizzazione)", ha dichiarato Ispra.

Considerando il peso di ogni singola mascherina, che equivale a circa 4 grammi, è alto il rischio legato alla dispersione incontrollata nell’ambiente di questi Dpi.

"Mentre l’Italia fa i primi passi sulla strada della ripartenza non nascondo la mia preoccupazione su alcuni aspetti relativi alla gestione dei rifiuti. Prima di tutto sull’abbandono di guanti e mascherine a terra: come stimato da Ispra, ne useremo fino a 450mila tonnellate da qui a fine anno. È dunque fondamentale fin da subito porsi il problema di come fronteggiare la dispersione nell’ambiente di questi dispositivi, andando a privilegiare sempre guanti e mascherine lavabili e riutilizzabili", ha commentato il presidente della commissione Ecomafie, Stefano Vignaroli durante l'audizione alla Camera dei Deputati.

L'unica soluzione rimane quella ribadita più volte da Iss e Ispra, cioè gettare mascherine e guanti nei contenitori per la raccolta indifferenziata, per poi essere avviate prioritariamente ad incenerimento o in discarica. Il problema in Italia risiede nel fatto che questa tipologia d’impianti scarseggia sul territorio nazionale.