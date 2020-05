Mattarella: "Italia sta affrontando responsabilmente una difficile prova"

In un messaggio in un occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è rivolto a tutto il Paese per commentare la situazione di emergenza legata alla diffusione del coronavirus in Italia:

"L'Italia sta affroione di cui siamo stantando con energia e responsabilità l'attuale, difficile prova. Il virus ha spezzato tante vite e impresso nella nostra memoria immagini che non dimenticheremo. Ma la coesione di cui siamo stati capaci, la capacità dei medici e degli operatori sanitari ci ha consentito di superare i passaggi più critici e di progettare ora una ripartenza. L'insegnamento del volontariato è una fonte irrinunciabile di umanità che ci aiuterà ad aprire una nuova stagione di sviluppo civile, economico, sociale", ha detto Mattarella.

"La Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa - ha proseguito Mattarella - ricorre quest'anno mentre l'umanità intera si trova a contrastare una pandemia insidiosa, che miete vittime in ogni continente, che mette a durissima prova i servizi sanitari, che lascia una scia di affanni e sofferenze non soltanto tra i malati ma in ogni settore della società. Proprio queste circostanze mostrano ancor di più il valore di un movimento internazionale, che grazie alla professionalità degli operatori e al generoso impegno dei suoi volontari reca alla comunità civile un contributo prezioso fatto di assistenza nella malattia, di aiuto concreto di fronte ai bisogni, di sostegno quando la paura e l'insicurezza rischiano di lasciare un segno profondo nella vita delle persone".

Secondo gli ultimi dati in Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 215.858 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 29.958 sono decedute.