Le prossime fasi, in bicicletta: arriva il bonus statale fino 500 euro

Il governo lancia un "bonus bicicletta" fino a 500 euro come incentivo alla mobilità alternativa durante la Fase 2, bonus che riguarderà anche i monopattini e gli altri mezzi non inquinanti che consentiranno gli spostamenti.

L'incentivo è "in dirittura di arrivo" come annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, e consisterà in un bonus da 500 euro per biciclette, monopattini e tutti i mezzi non inquinanti attraverso i quali sarà possibile effettuare spostamenti in città.

La motivazione dell'incentivo non è solo da ricercare nel fattore non inquinante dei suddetti mezzi, ma nel fatto che l'uso di questa mobilità alternativa potrà alleggerire l'uso dei mezzi pubblici. In tal senso, in audizione in commissione Trasporti alla Camera, ieri De Micheli ha elencato alcuni numeri dell'inizio della Fase 2, la quale ha visto mettersi in movimento circa 3 milioni di persone: il 10% ha utilizzato treni, autobus e metropolitana.

Il prossimo 18 maggio è una data molto importante, perchè scatterà quella che possiamo chiamare la fase 2.1 per i trasporti nel nostro Paese.

Con il Comitato tecnico scientifico stiamo studiando nuovi modelli per garantire la tutela di due diritti fondamentali: mobilità e salute — Paola De Micheli (@paola_demicheli) May 6, 2020

​A chi spetta il bonus e come funziona

Il bonus arriverà fino a 500 euro e dovrebbe interessare l'acquisto di biciclette sia tradizionali, sia a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e monopattini" ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, affermando che il bonus arriverà ad una cifra di 500 euro per coprire il costo di una bicicletta elettrica, ma che potranno essere acquistate anche biciclette normali.

Secondo quanto affermato da De Micheli il bonus sarà riservato ai residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50.000 abitanti, disponibile per tutti coloro che ne faranno richiesta senza parametri di reddito necessari.

Il provvedimento per l'incentivo è in fase di elaborazione col ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, e lo sblocco della procedura potrebbe arrivare già alla fine di questo mese.

In vista della Fase 2, città come Milano avevano già predisposto un aumento delle bici free floating e dei monopattini elettrici a disposizione dei cittadini per la mobilità individuale nella città. Nel frattempo il ministro De Micheli aveva già annunciato lo studio su un bonus di mobilità, inizialmente di 200 euro.