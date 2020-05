Cei firma il protocollo con il governo, si potrà andare a messa dal 18 maggio

Ieri il parlamento aveva dato l'ok alle misure contenute in un emendamento per la riapertura in sicurezza delle chiese e la celebrazione delle funzioni liturgiche.

E' stato firmato questa mattina a Palazzo Chigi il protocollo che contiene le norme per la riapertura in sicurezza delle chiese e per la celebrazione delle funzioni religiose con i fedeli presenti. La carta reca le firme del Presidente della CEI, Cardinale Gualtiero Bassetti, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e entrerà in vigore dal 18 maggio. Lo ha reso noto la Cei.

Con il protocollo si punta a coniugare le misure anti-covid con la tutela della libertà di culto, che potrà essere esercitata nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie volte al contenimento dei contagi.

Nel testo sono indicate le misure concernenti l'accesso ai luoghi di culto durante le celebrazioni liturgiche, l'iginienizzazione dei luoghi di culto, le istruzioni da osservare durante le funzioni religiose, con particolar riguardo verso i sacramenti e la comunicazione con i fedeli della normativa sanitaria e le misure di sicurezza.

Il testo è il risultato di un lavoro di collaborazione tra Conferenza Episcopale Italiana, Presidente del Consiglio, Ministero dell'Interno e Comitato Tecnico-Scientifico.

“Il Protocollo è frutto di una profonda collaborazione e sinergia fra il Governo, il Comitato Tecnico-Scientifico e la CEI, dove ciascuno ha fatto la sua parte con responsabilità”, ha commentato il Cardinale Bassetti.

Il ministro Lamorgese ha precisato che il governo ha assunto un analogo impegno con le altre confessioni religiose, nel rispetto della libertà di culto e del pluralismo confessionale.

Gli emendamenti sono stati presentati, in maniera trasversale, dai deputati Ceccanti (PD), De Filippo (IV), Occhiuto, Gelmini e altri parlamentari di Forza Italia.