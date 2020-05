Alitalia, c'è l'accordo per la Cigs a piloti e assistenti di volo

Ieri sera è stato siglato il tanto atteso accordo per la Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per piloti e assistenti di volo della compagnia di bandiera.

L'Anpac, in una nota pubblicata in mattinata, ha reso nota la siglatura dell'accordo per la Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs per piloti e assistenti di volo Alitalia:

"Nella serata di ieri è stato finalmente sottoscritto presso il Ministero del Lavoro l’accordo sulla Cigs per tutto il Personale Navigante di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner per il periodo 24 marzo-31 ottobre 2020'', si legge nel comunicato.

Anpac ha sottolineato l'impegno dell'azienda nella programmazione delle giornate di Cigs in conformità con la normativa vigente e nel pieno rispetto dei riposi previsti da contratto, onde evitare situazioni di impropria riduzione dei riposi, come avvenuto per la pregressa da ottobre 2019 a marzo 2020, quando essa è stata sospesa "senza emanazione dei Decreti autorizzativi perché gli organi ispettivi dello Stato hanno rilevato irregolarità su alcune migliaia di giornate di Cigs che sono ancora oggetto di approfondimento".

Anpac ha dunque espresso soddisfazione "per la convergenza raggiunta sul tavolo ministeriale, con il solo rammarico per il troppo tempo perso in inutili atteggiamenti attendisti da parte di alcune organizzazioni sindacali".