Coronavirus, a Torino sequestrate 10mila mascherine illegali

In un'operazione condotta nelle scorse ore la Guardia di Finanza di Torino è riuscita a sequestrare una partita di oltre 10.000 mascherine illegalmente certificate da un'azienda cinese.

Per tre persone è scattata la denuncia a piede libero per l'ipotesi di reato di frode in commercio.

Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la provenienza delle mascherine chirurgiche, sulle quali era stato apposto indebitamente il sigillo di garanzia.

Nel corso del mese di aprile a Torino le forze dell'ordine avevano sequestrato una cospicua partita di dispositivi di protezione individuale da oltre 400.000 pezzi, destinati alla Protezione civile.