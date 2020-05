La Russia inizia il ritiro delle forze speciali inviate in Italia per combattere il coronavirus

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha annunciato la fine della missione in Italia delle forze speciali di Difesa Nucleare, Batteriologica e Chimica e l’inizio delle operazioni per il loro rientro in patria.

"Domani iniziamo il ritiro delle unità di difesa NBC dall'Italia. Chiedo al Capo dello Stato Maggiore di organizzare una riunione solenne delle unità combinate e presentarmi proposte di promozione per i militari che si sono distinti, nonché medici e tutti coloro coinvolti nella disinfezione delle città e strutture in Italia", ha detto Shoigu in conferenza stampa presso il Centro nazionale per la gestione della difesa della Federazione Russa.

A partire dal 22 marzo, 15 velivoli delle forze aerospaziali russe erano stati inviati in Italia con virologi militari ed esperti del Ministero della Difesa nel campo dell'epidemiologia.

Gli aiuti russi

In totale, gli esperti russi delle Truppe di difesa chimica, biologica e nucleare del Ministero della Difesa russo insieme ai militari italiani hanno effettuato una completa disinfezione di case di riposo in oltre 90 comuni lombardi. Hanno disinfettato 114 edifici e strutture, oltre un milione e 100.000 metri quadrati di interni e oltre 400.000 metri quadrati di strade asfaltate.

Gli esperti militari russi si trovano in Italia su esplicita richiesta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fornire assistenza e supporto nel liquidare le conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le autorità italiane hanno deciso di sfruttare l'assistenza russa in Lombardia, la regione con più casi d'infezione da coronavirus nel Paese.