Conte ai sindacati: "Dl maggio è un intervento cospicuo, ma non una panacea"

L'incontro con i sindacati è stato un'occasione per illustrare le proposte economiche del governo a sostegno per cittadini e imprese contenute del Decreto maggio.

Secondo quanto trapelato dai presenti all'incontro tra il premier ed i sindacati, come riportato da Rainews, Giuseppe Conte ha usato queste parole per descrivere il Decreto maggio.

"Stiamo parlando di un 'intervento cospicuo, certo non sarà la panacea di tutte le conseguenze negative che stiamo vivendo", ha dichiarato, rilevando comunque che "stiamo facendo il possibile per limitare i danni".

Conte avrebbe parlato ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil di "brusca caduta del Pil".

"Ci dobbiamo rimboccare le maniche, avremo una brusca caduta del Pil", riportano le fonti, che sottolineato inoltre come Conte abbia rimarcato di "fare di tutto per contenere gli effetti economici che questa emergenza economica sta producendo".

Il presidente del Consiglio ha assicurato le parti sociali sui controlli alle banche, affinché i primi fondi erogati "arrivino alle imprese".

Per la ripartenza Conte ha sottolineato la necessità di un nuovo patto sociale "equo e moderno".

"Un tavolo volto a definire forme contrattuali innovative e adeguate a nuove forme di lavoro, a ragionare sui modelli di sviluppo e formazione per rilanciare la crescita, tanto nel privato quanto nella Pa, e a promuovere forme di sviluppo partecipativo. Questi i capisaldi su cui lavorare insieme".

Ai sindacati il premier Conte avrebbe inoltre ribadito che l'emergenza sanitaria per il Covid-19 non è ancora finita, nonostante l'avvio della Fase 2.

"Siamo tutti chiamati ad una sfida complessa. Stiamo generando nuovi investimenti per rafforzare anche il sistema sanitario nazionale perché sappiamo che l'emergenza non è finita".

L'incontro con i sindacati, avvenuto nel formato di videoconferenza, come annunciato prima del suo svolgimento, è stato un'occasione per illustrare le proposte economiche di sostegno per cittadini e imprese.