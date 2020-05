Di Maio: tagliare stipendio parlamentari per finanziare ospedali dopo coronavirus

Secondo il ministro degli Esteri, ex capo politico del Movimento 5 Stelle, in questo momento il taglio dello stipendio dei parlamentari non sarebbe solo un gesto simbolico, ma un aiuto concreto per i cittadini in difficoltà per il lungo lockdown e per chi ha combattuto in prima linea contro il virus.

"In questi giorni si sta tornando a parlare del taglio dello stipendio dei parlamentari. Un gesto simbolico? Non solo, perché con le somme che si andrebbero a risparmiare avremmo la possibilità di aiutare persone in difficoltà, così come si potrebbe dare sostegno ai nostri ospedali, alle forze dell'ordine o alla Protezione Civile", scrive Di Maio in un post su Facebook pubblicato questa sera.

Di Maio ricorda l'esempio del Movimento Cinque Stelle, i cui deputati sin dall'inizio restituiscono parte dello stipendio.

"Un Movimento che si taglia lo stipendio da sempre, ad oggi infatti oltre 110 milioni di euro sono stati restituiti e usati per aiutare i nostri cittadini. Proprio di recente abbiamo donato 3 milioni di euro alla Protezione Civile per l'acquisto di strumenti necessari alla terapia intensiva".

L'esponente pentastellato evidenzia come l'appello sia rivolto a tutte le forze della politica italiana, che non dovrebbe perdere l'occasione con questo gesto "di essere davvero vicina ai cittadini".

"Abbiamo fatto un appello a tutte le forze politiche, ma non è arrivata ancora nessuna risposta. Ve lo dico con grande sincerità: gli italiani non si meritano questo silenzio".

Via social ha contestato la legittimità dell'appello di Di Maio il senatore di Fratelli d'Italia Giovanbattista Fazzolari.

il Luigi #DiMaio che racconta quanto sarebbe utile tagliare gli stipendi dei parlamentari per recuperare risorse, è lo stesso che ha regalato in piena epidemia #Coronavirus 80 milioni a Tunisia e Bolivia? Chiedo per un amico bengalese interessato alla generosità della Farnesina. — Giovanbattista Fazzolari 🇮🇹 (@GioFazzolari) May 5, 2020

​Secondo il bollettino della Protezione Civile sulla situazione epidemiologica di Covid-19, in Italia oggi si contano 98.467 malati, 85.231 guariti e 29.315 deceduti, per un totale di 213.013 casi dall'inizio dell'epidemia.