Ottaviano, deceduto uno dei 5 operai soccorsi dopo l'esplosione

Al momento i pompieri sono impegnati nello spegnimento degli ultimi focolai. Al lavoro sono anche le squadre NBCR.

Secondo quanto riportato 2 persone sono rimaste ferite, una di loro, grave, è stata trasportata all'ospedale.

Per alcuni dipendenti dell'azienda riusciti a mettersi in salvo illesi, lo scenario è apocalittico e l'esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gas presente nel reparto di lavorazione.

#Ottaviano (NA) #5maggio aggiornamento 18:15, esplosione in azienda: è deceduto uno dei 5 operai soccorsi dai #vigilidelfuoco. Squadre ordinarie e nucleo #NBCR al lavoro, in corso lo spegnimento degli ultimi focolai



NBCR = (Nucleare Biologico Chimico Radiologico)

​Intanto il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno, recatosi sul luogo dell'incidente, ha chiesto alla cittadinanza di restare a casa e tenere le finestre chiuse in via precauzionale.

"Invito in via precauzionale i cittadini di Somma Vesuviana a tenere porte e finestre chiuse e a evitare, se non in caso di estrema necessità, gli spostamenti verso l'esterno, in particolare in direzione Ottaviano".

La fabbrica aveva ripreso l'attività ieri, beneficiando dell'allentamento delle misure draconiane anti-Covid deciso dal governo.