Giornata mondiale per l’igiene delle mani: Campagna dell’Iss – Video

Il 5 maggio è la Giornata mondiale per l’igiene delle mani e l'Istituto superiore di sanità (Iss) ha voluto ricordarlo con un video che ne esalta i gesti, e uno in particolare.

Quante cose possiamo fare con le mani, tantissime. Come tantissimi sono i gesti che possiamo compiere con esse, compresi i gesti d’amore e, come ci ricorda il video dell’Istituto superiore di sanità (Iss) nella Giornata mondiale per l’igiene delle mani, esse possono compiere molti gesti d’amore.

In questo particolare periodo storico il gesto d’amore più significativo da compiere con le mani è prendersene cura lavandole ogni qualvolta è necessario. Questo il messaggio che lancia l’Iss.

Abbiamo applaudito medici, infermieri e operatori sanitari mentre combattevano al fianco dei nostri cari, li hanno confortati per noi con le loro mani anche nell’ultimo istante di vita.

Le nostre mani pulite sono un gesto d’amore

Non dovremmo dimenticarcene in questa Fase 2 in cui possiamo finalmente tornare al lavoro. Al rientro a casa abbracciare il figlio o la figlia che fa le feste perché il papà o la mamma sono tornati dal lavoro, è un gesto di affetto naturale, ma in questo momento il gesto d’amore più grande è lavarsi prima le mani.

Avere cura delle mani utilizzando detergenti disinfettanti ma non aggressivi. Il sapone di sempre è efficace, l’importante è lavarsi le mani con cura: palmo, dorso, tra le dita, fino ai polsi e per più tempo del solito.

Un gesto può voler dire molto e la Giornata mondiale per l’igiene delle mani, in questo 5 maggio 2020, ne esalta l’importanza in una maniera unica per tutta l’umanità di inizio XXI secolo.