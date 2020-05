Bollettino di oggi: 85.231 guariti (+2.352), 29.315 deceduti (+236), 98.467 casi attuali (-1.513)

Questi sono gli ultimi dati sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 1.075 nuove infezioni.

In Molise e Valle d'Aosta sono stati registrati 0 casi.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.075 nuovi casi del coronavirus, così il numero totale dei contagi dall'inizio della pandemia sale a 213.013. Questo dato compre malati, vittime e guariti.

Continua a scendere la curva di Covid-19 in Italia anche oggi. Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.352 persone, portando così il totale dei guariti ad 85.231.

Relativamente ai malati, oggi si registra un deciso calo di 1.513 casi, aggiornando così il bilancio a 98.476. Il dato dei malati è accompagnato dal continuo miglioramento della situazione negli ospedali, dove prosegue la diminuzione dei ricoveri: -52 in terapia intensiva e -553 nei reparti ordinari nell'ultimo giorno; ad oggi 1.427 persone si trovano in condizioni gravi, mentre 16.270 accusano sintomi. In isolamento domiciliare ci sono 80.770 persone, -908 rispetto a ieri.

Tornano leggermente a salire le vittime: 236 deceduti nell'ultimo giorno, mentre ieri le vittime erano state 195, portando così il totale di decessi a 29.315.

Da notare che i nuovi casi in proporzione sono molto bassi rispetto ai tamponi effettuati, poco meno del 2% con 1 caso ogni 50 test effettuati. E' il dato più basso dall'inizio dell'epidemia.

Tra i nuovi 1.075 tamponi positivi di oggi, la maggior parte è stata rilevata in Lombardia (+500), dove si registra quasi un nuovo caso su due di Covid-19 in Italia.

Come segnalato dal ministro Esteri britannico Dominic Raab, il Regno Unito ha superato oggi l'Italia per numero di vittime con 29.427 decessi, dietro solo agli Stati Uniti.