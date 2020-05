Per Ricciardi in Italia ci sono "tre pandemie in contemporanea"

Per Walter Riccardi, la pandemia di coronavirus non è l'unica che stanno vivendo gli italiani, ma oltre a quella strettamente sanitaria ci sono altre due "pandemie" in contemporanea nel Paese.

"Stiamo vivendo tre pandemie in contemporanea: quella virologica che tutti ormai conosciamo, quella economica che sta prostrando il mondo ed è pericolosa nella misura in cui determinerà si stima una precarietà per un italiano su due. E poi quella mentale e psicologica, con disagi ad iniziare dagli operatori e vedremo le conseguenze con shock post-traumatici", ha sostenuto Riccardi.

#Frontiere @WRicciardi "Abbiamo tre pandemie: quella epidemiologica che ha colpito i malati, quella economica che ha colpito tutti i Paesi e quella mentale, che mette a dura prova tutti. Dobbiamo affrontarle tutte e tre,per sconfiggere il #covid19italy " — luca forni (@lucaforni76) May 4, 2020

​Ha poi elencato nel suo intervento i "tre pilastri" su cui deve fondarsi il sistema sanitario nazionale del futuro, per evitare e limitare al massimo gli effetti di una malattia contagiosa come Covid-19.

"Se funziona solo quello ospedaliero, come abbiamo visto durante questa pandemia e si va solo lì, c'è il rischio che medici, operatori e pazienti si contagiano", ha affermato, citando come esempio la Lombardia che secondo lui avrà una lunga convalescenza e una decrescita dei casi lenta.

"Poi c'è il pilastro della medicina generale, con liberi professionisti in convenzione. Qui c'è stato l'eroismo di alcuni, ma anche diciamoci la verità altri che hanno messo una certa distanza tra loro e i pazienti. Non sono giuste entrambe le posizioni secondo me. Poi il terzo pilastro è la sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione", ha dichiarato, rilevando che i medici di sanità e igiene pubblica devono fare tracciamento epidemiologico e programmazione essendo formati e competenti, ma "oggi questo non succede al meglio".

Ricciardi aveva subito in precedenza le critiche del leader della Lega Matteo Salvini, accusandolo di "non azzeccarne una sul virus".