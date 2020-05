Gualtieri sul Mes: da Italia ancora "nessuna decisione"

In un'audizione nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato il capo del dicastero economico Roberto Gualtieri ha evidenziato che in Europa "la posizione dell'Italia è stata forte".

L'Italia non ha ancora preso una decisione per richiedere fondi d'assistenza a Bruxelles mediante il Mes, opportunamente modificato data la gravità e la scala delle conseguenze della pandemia di coronavirus in tutti i Paesi membri.

''Nessuna decisione è presa dall'Italia sulla possibile richiesta di accesso a questo nuovo strumento. E' bene evidenziare che la disponibilità di molteplici reti di sicurezza, incluso quello del Mes, è da considerarsi un elemento di stabilizzazione e di fiducia", ha dichiarato Roberto Gualtieri in un'audizione nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, osservando che "l'Italia parteciperà vigilando che i documenti finali siano in linea con l'elemento dell'assenza di condizionalità".

Il capo del dicastero economico ha inoltre rivendicato il ruolo "forte" dell'Italia in Europa, con la richiesta di risposte mirate e specifiche per fronteggiare le gravi conseguenze socio-economiche della pandemia di coronavirus, rilevando "la natura simmetrica dello shock".

"Per sostenere la propria posizione circa la necessità di mettere in campo strumenti nuovi''.

Secondo Gualtieri, l'Europa è stata sensibile a questa posizione sin dall'incontro del 16 marzo dell'Eurogruppo, che esprimeva sostegno all'importanza di "una risposta coordinata e ambiziosa che utilizzasse tutti gli strumenti a disposizione''.

Infine Gualtieri ha annunciato la candidatura dell'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan alla presidenza della Bers, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

In Europa c'è unanimità nel determinare un piano d'aiuti economici ai Paesi membri per fronteggiare le conseguenze socio-economiche della pandemia di coronavirus, ma si discute ancora su come fornire questa assistenza. In Italia al momento solo Lega e FdI sono categoricamente contrari al Mes, anche con le opportune modifiche per differenziarlo dal caso greco.