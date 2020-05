Ordinanza Calabria, il 9 maggio l’udienza del Tar

Il Governo ha rinunciato alla procedura accelerata per impugnare l’ordinanza della Regione Calabria firmata dalla presidente Jole Santelli circa la riapertura di bar e ristoranti con servizi ai tavoli se all’aperto.

L’Avvocatura di Stato questa mattina durante l’udienza ha rinunciato per conto del Governo alla procedura accelerata, aprendo le porte alla procedura ordinaria.

Il presidente del Tar di Catanzaro ha così fissato l’udienza collegiale per sabato 9 maggio alle ore 9.30. In quella data verrà esaminato il ricorso del Governo.

Un’ordinanza che va contro il Dpcm del Governo

Secondo il Governo l’ordinanza della Regione è contraria alle norme imposte dal Dpcm e inoltre prevarica le competenze in ambito di salute pubblica.

Per il Governo in questo caso eccezionale di pandemia la Costituzione italiana affida all’autorità centrale il ruolo primario di dettare le regole.

Il ministro agli Affari Regionali Boccia ha provato più volte a dissuadere il governatore Santelli, inviando anzitutto una diffida formale, alla quale non è stata data risposta.

Ecco allora scattare l’impugnazione che comunque non dovrebbe richiedere molto tempo per un parere definitivo da parte del Tar di Catanzaro.

Le motivazioni di Jole Santelli

Santelli aveva giustificato la sua scelta asserendo che tenere bar e ristoranti chiusi nella sua Regione avrebbe favorito la ‘ndrangheta, dal momento che in Calabria non vi sono comparti industriali sviluppati come in altre Regioni e dal momento che il settore della ristorazione è uno dei principali ammortizzatori sociali.