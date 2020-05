Sanatoria di colf e braccianti stranieri, Salvini pronto a battaglia contro governo

Matteo Salvini ha accusato il governo di trascurare i problemi degli italiani, molti dei quali ancora "chiusi in casa con la paura di perdere risparmi e lavoro", preferendo occuparsi della sanatoria di migliaia di immigrati clandestini.

"Una maxi sanatoria una regolarizzazione mai vista in precedenza, addirittura 600mila immigrati da sanare per decreto: follia. Adesso litigano, nel governo, fanno il mercato degli schiavi: 250, 300, 400mila", ha dichiarato sui social, bollando questo piano come una "follia" e promettendo di "impedirlo in ogni modo democraticamente permesso, dentro e fuori il Parlamento".

Allo stesso tempo sullo sfondo del progetto di sanatoria e sempre dai social il leader del Carroccio ha denunciato l'aumento degli sbarchi dei clandestini a Lampedusa, respingendo l'idea che il Paese diventi "un campo profughi".

🔴 Il governo annuncia una sanatoria per clandestini, e gli sbarchi aumentano (+350%). Stanotte a Lampedusa altri 136 arrivi.

Italia campo profughi? NO, grazie. pic.twitter.com/1QCizOfZpN — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 5, 2020

​Ieri la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova aveva fatto sapere di voler una sanatoria per 600mila immigrati che lavorano in nero, chiedendo permessi di soggiorno temporanei per lavoratori agricoli e badanti irregolari stranieri, per strapparli dalla criminalità e scongiurare "un'emergenza sociale e sanitaria".