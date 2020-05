Passeggia per le vie di Roma con fucile da sub: denunciato 36enne

Fermato a Roma nella zona Medaglie D'Oro un uomo armato di fucile da sub. Vagava per la città con l'arma senza un reale obiettivo, ed è stato fermato dai Carabinieri dopo una colluttazione.

Un 36enne romeno senza fissa dimora e con precedenti reati alle spalle, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della stazione di Roma Medaglie d’Oro mentre vagava per le strade della capitale con un fucile da sub.

La segnalazione è arrivata al 112 e i carabinieri della locale stazione, posta nella zona nord-ovest della capitale, sono intervenuti prontamente per identificare e bloccare l’uomo. Dopo averlo incrociato in via del Parco Mellini, i militari hanno provato a fermarlo ma il 36enne ha opposto resistenza spintonando i carabinieri e provando a fuggire, ma è stato bloccato e il fucile da sub sequestrato.

L’uomo è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e per porto di armi e oggetti atti a offendere e deferito quindi all’autorità giudiziaria.

Con quel fucile da sub, se carico, avrebbe potenzialmente potuto arrecare gravi danni fisici alle persone.