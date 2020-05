Militari russi e italiani hanno disinfettato tre ospedali in Lombardia

"Gli specialisti del Ministero della Difesa russo insieme ai colleghi italiani si sono recati da Bergamo a Brescia, dove hanno svolto attività di disinfezione in tre istituti medici della città", ha detto il dipartimento.

È stato riferito che la direzione e il personale delle strutture hanno accolto i militari con gratitudine e applausi. Il rappresentante dell'Assemblea legislativa di Brescia, Valter Muchetti, in una riunione di militari in una casa per disabili, ha espresso la sua gratitudine alla Russia per l'assistenza fornita.

"Il vostro aiuto è molto importante, poiché la Lombardia è la regione più colpita dall'infezione da coronavirus. E il vostro arrivo è una manifestazione di aiuto e amicizia fraterni. Grazie, Russia, grazie", ha dichiarato.

Gli aiuti russi

Dal 22 aprile, le truppe russe e italiane, dopo il completamento delle attività di disinfezione nella provincia di Bergamo, su richiesta della direzione della regione Lombardia, hanno iniziato a fornire assistenza nella provincia di Brescia.

In totale, gli esperti russi delle Truppe di difesa chimica, biologica e radioattiva del Ministero della Difesa russo insieme ai militari italiani hanno effettuato una completa disinfezione di case di riposo in oltre 90 insediamenti lombardi. Hanno disinfettato 114 edifici e strutture, oltre un milione e 100.000 metri quadrati di interni e oltre 400.000 metri quadrati di strade asfaltate. Nelle misure anti-epidemiche vengono quotidianamente coinvolti i complessi mobili di disinfezione aerosol e delle stazioni di auto-riempimento.

Gli esperti militari russi si trovano in Italia su esplicita richiesta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fornire assistenza e supporto nel liquidare le conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le autorità italiane hanno deciso di sfruttare l'assistenza russa in Lombardia, la regione con più casi d'infezione da coronavirus nel Paese.