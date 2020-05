Alle porte di Roma crollata palazzina per una fuga di gas: 3 estratti da macerie

Al momento i vigili del fuoco e i soccorritori sono sul posto del crollo; 3 persone sono state estratte mentre la quarta persona, secondo il sindaco, non sarebbe stata all'interno dell'abitazione.

Tragedia nel centro storico di Marino, comune dei Castelli Romani, a seguito dell'esplosione di una palazzina di tre piani per una fuga di gas.

Al momento sono stati estratti vivi in tre: una bambina e due donne, rimaste ferite in modo non grave nell'incidente.

Secondo quanto si apprende, si cerca ancora 1 disperso.

Lo afferma il sindaco di Marino, Carlo Colizza, citato da Adnkronos: "Vigili del fuoco e soccorritori stanno proseguendo le ricerche di un'altra persona che però sembra non fosse all'interno dell'abitazione".

Ha anche detto che le persone estratte sembrano di non essere in gravi condizioni.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul posto, sono coadiuvati nell'operazione di salvataggio e recupero dalle unità cinofile. Si sta scavando tra i calcinacci.

​Sul posto si segnala anche la presenza di Polizia e Carabinieri.

Questa tragica notizia arriva nella serata di un giorno in cui l'Italia usciva dal lungo e difficile periodo di lockdown a seguito dell'epidemia del coronavirus.