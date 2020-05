Conte: dall'Italia 140 milioni € per "vaccino e cure" contro coronavirus

Intervenendo all'iniziativa comune promossa dalla Ue "Coronavirus Global Response", il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha evidenziato il fattore chiave per contrastare efficacemente il coronavirus.

"Di fronte a una minaccia globale senza precedenti, la comunità internazionale ha solo un'opzione efficace per sconfiggere il virus: la cooperazione".

Proseguendo, il capo del governo italiano ha specificato nel dettaglio dove verranno elargiti i fondi donati dal Paese.

"Oggi sono onorato di annunciare i seguenti impegni, a nome del popolo italiano. Contribuiremo con 10 milioni di euro a CEPI, per accelerare la ricerca per trovare un vaccino. Contribuiremo con 10 milioni di euro destinati all'Organizzazione mondiale della sanità, per continuare a sostenere i Paesi più vulnerabili nella preparazione e nella risposta a Covid-19. Stanzieremo mezzo milione di euro per il meccanismo di risposta Covid-19 del Fondo globale. Infine, poiché la distribuzione di vaccini in modo sicuro, efficace ed equo deve essere la nostra priorità comune, ci impegniamo a contribuire a Gavi per i prossimi 5 anni, per l'immunizzazione globale da COVID-19 e altre malattie", ha spiegato Conte.

Poi Conte ha ricordato la prossima presidenza dell'Italia del G20 nel 2021, anticipando gli obiettivi che perseguirà con questa funzione.

"Durante il nostro mandato, siamo disposti a promuovere un multilateralismo efficace come miglior acceleratore politico per vincere questa battaglia, rafforzando i sistemi sanitari, fornendo un sostegno concreto ai nostri cittadini e promuovendo una ripresa sostenibile, equa e duratura".

L'Unione Europea elargirà un contributo da 1 miliardo di euro per la lotta globale contro il coronavirus, ha dichiarato all'inizio della riunione la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen all'apertura della conferenza online di donatori iniziata oggi "Coronavirus Global Response". La Germania stanzierà 525 milioni di euro, la Francia intende stanziare 500 milioni di euro, mentre la Spagna contribuirà 125 milioni di euro. Anche la Bill & Melinda Gates Foundation ha promesso di versare 100 milioni di dollari.

In precedenza Bill Gates aveva promesso al premier Conte finanziamenti a sostegno della ricerca scientifica per vaccini.