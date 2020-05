Vittime da coronavirus in Rsa milanesi, raccolte testimonianze di funzionari Ats e Regione

Il pool di investigatori e inquirenti della Procura di Milano ha raccolto nei giorni scorsi le testimonianze di dirigenti dell'amministrazione regionale e dell'Agenzia di Tutela della Salute (ex Asl) per cercare di ricostruire il flusso ed i legami tra le ordinanze e comunicazioni tra la Regione e le case di riposo per il dislocamento in queste strutture dei malati di Covid-19. L'inchiesta deriva dal numero particolarmente alto di contagi e vittime, specie tra gli anziani ospiti di queste strutture. Si procede per epidemia e omicidio colposi sulle residenze milanesi, tra cui il Pio Albergo Trivulzio.

Tutte le persone sentite sono comparse dagli investigatori in qualità di testimoni.

Si tratta di indiscrezioni uscite durante le attività della Guardia di Finanza e della polizia giudiziaria coordinate dal procuratore aggiunto milanese Tiziana Siciliano, riporta Rainews.

Nei prossimi giorni sono attese le audizioni dei testimoni, in particolare dei parenti degli ospiti delle Rsa e degli operatori sanitari, che saranno convocati negli uffici della polizia giudiziaria di Milano.

Al momento gli inquirenti stanno catalogando e analizzando i documenti raccolti durante le perquisizioni nelle case di riposo e nel corso delle acquisizioni negli uffici dell'Ats e della Regione, comprese centinaia di cartelle cliniche.

Al vaglio degli investigatori ci sono, oltre alle centinaia di morti, le direttive sull'uso dei dispositivi di protezione individuali, la loro carenza ed i tamponi non effettuati ai parenti degli ospiti delle Rsa fino ai primi giorni di marzo.

In precedenza l'Istituto Superiore di Sanità aveva comunicato che tra i 6-7mila decessi si sono verificati nelle Rsa in tutta Italia dal 1° febbraio.