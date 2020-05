Fase 2, a Milano si riparte con un Dj Set in strada: è un fake?

Dj set in strada a Milano, un gruppo di giovani scende in strada per ballare rispettando tra loro la distanza di sicurezza e indossando la mascherina. Il video diventa virale.

Tra le vie centrali di Milano si festeggia con un Dj set. In una giornata estiva a Milano un gruppo di giovani balla in t-shirt e pantaloncini, ma rigorosamente mantenendo le distanze tra loro e indossando la mascherina.

Il Dj set è stato organizzato all’incrocio tra via Nino Bixio, via Giuseppe Sartori e via Antonio Kramer, tra i quartieri di Porta Venezia e Risorgimento scrive il MilanoToday, ed anche un tassista che transitava di lì ha deciso di scendere dal suo taxi per unirsi simbolicamente alla danza.

Tuttavia il video è di qualche giorno fa secondo il Milano Today e sarebbe quindi stato artatamente caricato nel web per provocare risposte in questo primo giorno di Fase 2 in tutta Italia, che vede la città di Milano sotto i riflettori perché simbolo della rinascita di una Regione che ha pagato in termini di vite umane e di sacrificio, il prezzo più alto come proprio oggi hanno ricordato i dati ufficiali sulla mortalità pubblicati dall’Istat in collaborazione con l’Iss.

Il video del dj set a Milano

Siamo in Fase 2 ma gli inviti alla prudenza e alla responsabilità arrivano da più parti. Ieri sera lo ha fatto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un post pubblicato su Facebook, questa mattina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Ma anche il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ha invitato alla prudenza ricordando che non siamo ancora fuori dall’emergenza.