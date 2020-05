Esper accusa Russia e Cina di sfruttare pandemia coronavirus per promuovere propri interessi

Il segretario della Difesa americano Mark Esper ha dichiarato in un'intervista a La Stampa che la Russia e la Cina stanno sfruttando la situazione emersa nel mondo a seguito della pandemia di coronavirus per promuovere i propri interessi.

"Purtroppo Russia e Cina stanno entrambe approfittando di una situazione unica per far avanzare i loro interessi", ha dichiarato Esper in un'intervista rilasciata a La Stampa e pubblicata oggi.

Secondo Esper, "La Russia ha fornito assistenza medica all’Italia, ma poi ha cercato di usarla per seminare la discordia tra Roma e i suoi alleati con una campagna di disinformazione".

Gli esperti militari russi si trovano in Italia su esplicita richiesta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fornire assistenza e supporto nel liquidare le conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le autorità italiane hanno deciso di sfruttare l'assistenza russa in Lombardia, la regione con più casi d'infezione da coronavirus nel Paese.

Fino ad oggi le truppe di protezione nucleare, biologica e chimica delle forze armate russe della Federazione Russa insieme alle loro controparti italiane hanno disinfettato case per anziani in oltre 90 paesi della Lombardia. Sono stati disinfestati e ripuliti 111 tra palazzi e strutture, oltre 1 milione e 70mila metri quadrati di interni ed oltre 380mila metri quadrati di strade sterrate.

In precedenza Conte in un'intervista alla Bbc in risposta alla domanda se gli aiuti russi all’Italia avessero un qualche secondo fine ha affermato che l'insinuazione è "un'offesa al governo italiano e anche a Vladimir Putin, che non si sarebbe mai sognato di usarlo come leva".

Le amministrazioni locali e gli abitanti dei paesi dove sono giunti gli esperti russi per fornire assistenza e aiuti contro Covid-19 più di una volta hanno ringraziato la Russia per la cooperazione nel contrastare il coronavirus. Anche il capo di Stato Maggiore italiano, il generale Enzo Vecciarelli, ha ringraziato i militari russi per il loro aiuto nella lotta contro Covid-19.