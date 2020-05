Gualtieri: aiuti a fondo perduto per le imprese nel decreto entro questa settimana

Il ministro dell'Economia e Finanze Roberto Gualtieri ha annunciato in un'audizione alla Camera importanti misure di sostegno finanziario per le imprese, in crisi per il lockdown deciso dal governo di concerto con le autorità sanitarie per fermare l'epidemia di Covid-19 nel Paese.

"Nel decreto che stiamo completando ci saranno misure molto importanti a sostegno delle imprese anche sotto forma di contributi a fondo perduto a sostegno della capitalizzazione, degli investimenti e dell'innovazione", ha affermato, aggiungendo che le misure a sostegno della liquidità dei due precedenti decreti "al netto delle difficoltà iniziali stanno dando i primi frutti attesi".

Le misure vanno a beneficio non solo delle imprese e dei lavoratori con la cassa integrazione, ma anche degli autonomi, ha osservato Gualtieri.

"Un'indennità per una platea molto ampia di lavoratori autonomi, siamo sopra i quattro milioni di persone se si sommano gli oltre 3,5 milioni che l'hanno dall'Inps".

Il capo del dicastero economico italiano ha inoltre dichiarato che si punta a varare il decreto entro questa settimana.

"L'obiettivo è questa settimana, io spero già nella metà di questa settimana di poter varare questo decreto e realizzare queste ulteriori misure così importanti e urgenti".

Parlando del decreto liquidità, Gualtieri ha rilevato la grande portata delle misure decise dal governo per fornire liquidità alle imprese, nell'ordine di 640 miliardi di euro tra garanzie per l'export e moratorie, rispetto a quelle dei partner in Europa.

"Sono fra le più ampie in Europa con una dimensione superiore agli interventi di altri Paesi, oltre il 40% del Pil nazionale", ha sottolineato.

Oggi l'Italia esce ufficialmente dal lockdown con l'allentamento delle misure anti-Covid, che prevede la riapertura di alcune attività economiche e sociali, pur mantenendo obbligatorie alcune norme di sicurezza sanitaria come l'uso dei dispositivi di protezione. Ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto con un post dalla sua pagina Facebook per ribadire agli italiani di essere responsabili nella nuova fase di convivenza con il virus.