Turismo e coronavirus: persi €10 miliardi questa primavera

Nella fase 2 delle riaperture il settore turistico rimane penalizzato, nonostante si tratti di un industria pari al 13% del PIL. Infatti in soli tre mesi di primavera questo settore ha perso un terzo delle sue entrate provenienti da potenziali turisti stranieri. Di questi solo gli hotel sono esclusi ma non è abbastanza, riporta il Sole 24 Ore.

Il settore turistico in Italia è pari al 6% del valore aggiunto nazionale (88 miliardi) ed è pari a un consumo interno che supera i 146 miliardi, secondo l'ultimo Tourism Satellite Account (CST) dell'Istat. Il settore impiega quasi 283.000 lavoratori, di cui 220.000 dipendenti.

Nei giorni scorsi l'Istituto statistico dell'Istat, confrontando i dati CST con il sondaggio internazionale sul turismo della Banca d'Italia, ha dimostrato che nel 2019, tra marzo e maggio, solo i viaggiatori stranieri in Italia hanno speso €10 miliardi in Italia, ricavi che quest'anno sono andati persi.

Quanto varrà il turismo straniero dopo la crisi?

Gli scenari per superare la crisi potranno variare notevolmente a seconda della ripresa associata al turismo. Secondo le stime nazionali il "PIL "acquisito" dopo il crollo del primo trimestre è del -4,9% per quest'anno", secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore. Tuttavia le stime degli osservatori istituzionali e di mercato sono decisamente peggiori: vanno dal -9,1% per il Fondo monetario internazionale al -11,6% per Goldman Sachs. Questi risultati verrebbero ulteriormente influenzati dal ritorno o meno di quei 44 miliardi di spese potenziali dei soli turisti stranieri.

In precedenza, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che il settore turistico “è quello più severamente colpito” dalla chiusura, “anche perché non ha alcuna possibilità di rimediare, da solo, alle perdite accumulate”.