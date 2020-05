Meloni: ‘Parte Fase 2, ma nessuno ha capito esattamente chi può fare cosa’

Sta per iniziare la Fase 2, ma Giorgia Meloni dice di non aver ancora compreso cosa si potrà fare da domani: 'incrociate le dita e sperate di non beccarvi una multa'.

Critica Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia sulle norme che disciplinano la Fase 2 della ripartenza, in particolare teme che in realtà il Dpcm del 26 marzo non spieghi bene cosa davvero gli italiani possano fare.

“Domani parte la cosiddetta “Fase 2”, ma nessuno ha capito esattamente chi può fare cosa. Aspettiamo che il Governo interpreti se stesso e che delle circolari interpretative scritte da gruppi di esperti spieghino i DPCM scritti da altri gruppi di esperti”, scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia.

“Nel frattempo domani nessuno può escludere di beccarsi una multa per aver fatto qualcosa che nessuno sa dire se poteva fare oppure no. Ma non ditelo in giro, perché chi critica la confusione del Governo è un cattivone irresponsabile. Tutti muti e domani incrociate le dita”, sottolinea Meloni.

Poi Giorgia Meloni augura buona domenica invitando gli italiani a comprare prodotti italiani e si fotografa con una arancia IGP tra le mani.

Le Faq sulla fase 2

Ieri il Governo italiano ha emanato una serie di Faq che provano a fare chiarezza su quanto disposto dal Dpcm della Fase 2.

In particolare ha destato particolare incertezza la possibilità offerta dal Dpcm di andare a trovare i congiunti. In molti si sono domandanti chi fossero i congiunti. Quest’oggi una chiarificazione indiretta è giunta dalla circolare inviata dal Ministero dell’Interno ai prefetti, nella quale si apprende che i congiunti sono coloro i quali si ha un rapporto affettivo molto stretto e duraturo e quindi i parenti, ma non gli amici.

Lunedì 4 maggio l'Italia uscirà ufficialmente dal lockdown con l'allentamento delle misure anti-Covid, che prevedono la riapertura di alcune attività economiche e sociali.