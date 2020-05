Giallo a Roma, uomo trovato carbonizzato sul balcone

A Roma, nel quartiere della Camilluccia, in queste ore si sta delineando un giallo dopo il ritrovamento del cadavere carbonizzato di un uomo sul suo balcone di casa.

I carabinieri della zona nord di Roma indagano per capire cosa sia accaduto.

Il corpo della persona è stato rinvenuto in via Mario Fani numero civico 60, in una zona non molto distante dallo stadio Olimpico. Sul posto diverse auto dei carabinieri e una ambulanza del 118.

Non si esclude nessuna ipotesi al momento, potrebbe essersi trattato di un incidente o di un omicidio. Gli inquirenti provano a comprendere cosa possa essere accaduto anche grazie alle informazioni in più che potranno derivare dalla testimonianza di una donna che viveva nel suo stesso appartamento e che è stata ritrovata in stato di shock.