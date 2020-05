Zero contagi anche in regione Umbria: è la prima volta

Si moltiplicano in Italia i casi di zero contagi a livello regionale, dopo la Regione Calabria ieri oggi è la Regione Umbria a rendere noto di aver registrato 0 nuovi contagi nelle ultime 24 ore sui tamponi effettuati. Lo ha reso noto la stessa Regione.

In totale la regione ha 1.394 persone contagiate sul totale e 236 sono le attualmente positive, in diminuzione di 21 pazienti.

I guariti sono 1.090, ovvero, 21 in più rispetto al giorno precedente, mentre i decessi risultano essere 68 e quindi nessun nuovo decesso.

I ricoveri in ospedale sono 71, di cui 13 in terapia intensiva. Vi sono poi 790 persone in isolamento domiciliare obbligatorio.

Stop alle zone rosse nell’Umbria

Da questa sera ore 20.00, inoltre, termina la zona rossa nell’area di Giove in provincia di Terni.

“Alla luce della relazione fornite dalla Usl Umbria 2 si ritiene che non vi sia necessità di emettere nuova ordinanza in tal senso”, si apprende dal comunicato stampa emesso dalla Regione Umbria.

Consegna mascherine in Umbria

Da domani 4 maggio e cioè dal giorno in cui inizierà la Fase 2, la Regione Umbria distribuirà le mascherine alle categorie più fragili, alle famiglie indigenti, agli over 65 e ai disabili non autosufficienti.

Disponibili per tali categorie di persone 150 mila mascherine chirurgiche che saranno distribuite nei 92 comuni dell’Umbria in collaborazione con l’Anci. La distribuzione avverrà con la collaborazione della Protezione civile regionale.