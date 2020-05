Medici russi e italiani hanno curato 67 pazienti di COVID-19 nell'ospedale da campo a Bergamo

Secondo il ministero della Difesa russo sono 67 i pazienti di coronavirus curati dagli specialisti italiani e russi a Bergamo.

"Gli specialisti delle equipe mediche e infermieristiche del Ministero della Difesa russo insieme agli specialisti medici italiani hanno completamente guarito dall'infezione da coronavirus e dimesso 67 pazienti dall'ospedale da campo di Bergamo", ha affermato la nota.

In totale, 109 pazienti con coronavirus sono stati ricoverati nell'ospedale. Attualmente, 42 pazienti sono ancora in cura in ospedale mentre 67 pazienti sono stati dimessi.

Nell'ospedale da campo di Bergamo lavorano otto squadre mediche e infermieristiche coinvolte nell'accoglienza e nel trattamento dei pazienti in tutte le unità di terapia intensiva e per il trattamento di pazienti lievi e moderati. In totale, 32 medici e infermieri militari russi sono stati coinvolti nel trattamento di pazienti in ospedale.

La Fase 2 delle restrizioni contro il COVID-19

La Fase 2 entrerà in vigore il prossimo 4 maggio, facendo uscire il paese dal lockdown grazie alla riapertura di grossa parte delle attività produttive e all'allentamento delle limitazioni alla vita sociale, pur conservando l'obbligo della mascherina per uscire e della distanza sociale.

Gli aiuti russi

Gli esperti militari russi si trovano in Italia su esplicita richiesta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fornire assistenza e supporto nel liquidare le conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le autorità italiane hanno deciso di sfruttare l'assistenza russa in Lombardia, la regione con più casi d'infezione da coronavirus nel Paese.