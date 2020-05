Coronavirus, continuano a calare i pazienti ricoverati in Lombardia

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati fatti 13.058 tamponi secondo quanto comunicato dalla regione, mentre a Milano sono stati registrati 115 casi in più.

I casi di coronavirus a Milano sono aumentati di 115 nelle ultime 24 ore, e in Lombardia, i positivi del Covid -19 sono incrementati di +533 su 13.058 tamponi. Tuttavia il numero di pazienti ospedalizzati continua a diminuire con -99 pazienti con sintomi non gravi -18 in terapia intensiva. In totale in Lombardia sono stati dimessi 320 pazienti nelle ultime 24 ore. Per comunicare la regione.

Ad ora in Lombardia in totale ci sono 77.002 positivi su poco meno di mezzo milione di tamponi mentre i decessi delle ultime 24 ore sono stati pari a + 47. A questi ultimi bisogna aggiungere al totale altri 282 inclusi nella relazione all'aggiornamento generale che i comuni della Lombardia forniscono ogni mese e che, in questo caso, si riferisce a tutto aprile.

La Fase-2 e un calo generale dei casi di COVID-19 in Italia

La Fase 2 entrerà in vigore il prossimo 4 maggio, facendo uscire il Paese dal lockdown grazie alla riapertura di grossa parte delle attività produttive e all'allentamento delle limitazioni alla vita sociale, pur conservando l'obbligo della mascherina per uscire e della distanza sociale.

In Lombardia e Piemonte si registra circa la metà dei nuovi contagi con il 54% del totale. Dati di guariti e malati proseguono stabilmente la tendenza positiva, in controtendenza l'aumento delle vittime nelle ultime ventiquattro ore.

Dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 in Italia sono stati registrati 209.328 casi, dato che comprende 100.704 malati, 28.710 deceduti e 79.914 guariti, riporta la Protezione Civile.