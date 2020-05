L’Ue manda nuovo carico di mascherine FFP2 all’Italia dal ‘rescEu’

Nuovo invio di mascherine dalla scorta Ue ai Paesi europei che necessitano di dispositivi di protezione.

In arrivo in Italia, Spagna e Croazia mascherine di tipo FFP2 facenti parte della scorta comune europea rescEu, una scorta costituita lo scorso mese per supportare i Paesi membri nella lotta al nuovo coronavirus. È la prima volta che l’Ue si dota di una scorta comune di materiale sanitario per supportare gli Stati membri in una situazione di emergenza sanitaria.

La scorta di mascherine si aggiunge alle mascherine già inviate la scorsa settimana e all’invio di squadre di medici dell’Ue reclutati attraverso il meccanismo Ue di protezione civile e in base ad accordi bilaterali tra nazioni.

In totale Italia, Spagna e Croazia hanno ricevuto 330mila mascherine e altre ne arriveranno in seguito.

Dove viene stoccata la riserva comune dell’Ue

La riserva comune rescEu si trova in Germania e in Romania, spetta a loro l’acquisto delle attrezzature mediche e dei dispositivi di protezione civile, ma i fondi arrivano dalla Commissione Ue al 100%.

Il Meccanismo UE di Protezione civile è dotato anche di mezzi aerei antincendio e di capacità di evacuazione medica. Si tratta di un bacino di ultima istanza, a cui si accede quando i vari Stati non hanno più mezzi e materiali propri per fare fronte alle emergenze.

Ne fanno parte gli Stati membri dell’Ue, ma anche la Turchia, l’Islanda e la Norvegia, la Serbia, il Montenegro e la Macedonia del Nord.