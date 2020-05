Azzolina, ritorno a scuola con la didattica mista

Non ci saranno i doppi turni con classi alternate mattino e pomeriggio per ridurre l’affluenza nelle scuole ed evitare gli assembramenti, piuttosto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina preferisce il metodo della didattica mista: metà a casa collegati in classe con una video camera e l’altra metà in presenza. Lo ha detto oggi pomeriggio durante L’Intervista di Maria Latella' su Sky TG24.

Azzolina ammette che le classi delle scuole sono troppo numerose, “non possiamo fare tornare i nostri studenti in classi da 28/30 persone”.

E sulla chiusura delle scuole ribadisce la correttezza della scelta operata dal Governo sul chiudere e tenere chiuse le scuole, pur essendo consapevole del “sacrificio enorme” chiesto agli studenti e alle famiglie”, ma tutto è stato fatto “per uscire da questa situazione”, afferma.

Sui doppi turni

Era sorta una polemica nei giorni scorsi a proposito dell’ipotesi di far ripartire la scuola a settembre con i doppi turni. Una soluzione osteggiata dai sindacati che già avevano avvertito che si sarebbero ribellati.

Il ministro fa sapere che lei non ha “mai parlato di doppi turni” per gli insegnanti.

Come sarà la scuola a settembre

Il ministro Azzolina spiega che una settimana metà classe si recherà fisicamente a scuola, mentre l’altra metà resterà a casa collegata a distanza e la settimana successiva le due metà della classe invertiranno la partecipazione alla didattica della classe.

