Di Maio: possibili nuove riaperture anticipate se Fase 2 andrà bene

Dopo aver elogiato il senso di responsabilità degli italiani mostrato durante il lockdown, il capo della Farnesina non esclude per bar, ristoranti, pizzerie e mercati la riapertura prima del 18 maggio nel caso continui a migliorare e soprattutto rimanga sotto controllo la diffusione del Covid-19.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha pubblicamente elogiato gli italiani per il senso di responsabilità dimostrato durante il lungo periodo di lockdown per contrastare la diffusione del coronavirus.

"Io credo che gli italiani abbiano dimostrato negli ultimi cinquanta giorni di essere più che responsabili, anzi in alcuni casi sono stati molto più prudenti delle stesse regole che abbiamo individuato", ha affermato, aggiungendo di essere convinto che solo una piccola parte non abbia rispettato le regole.

Poi Di Maio ha ricordato che nell'ultima settimana sono morte circa 3mila persone per coronavirus, a dimostrazione che il virus non è ancora stato debellato, tuttavia è logico e ragionevole valutare una riapertura anticipata prima del 18 maggio per le attività ancora bloccate, come bar, ristoranti, pizzerie e mercati.

Dal 4 maggio si aprirà una fase di monitoraggio del virus. Se andrà bene, come ci auguriamo tutti, allora sarà opportuno valutare di anticipare alcune riaperture. Saranno giorni importantissimi, non vanifichiamo i sacrifici compiuti finora. pic.twitter.com/og32lvixyP — Luigi Di Maio (@luigidimaio) May 2, 2020

​Di Maio ha ribadito che il governo agisce con la massima prudenza per dare agli italiani un'estate serena.

"Se sbagliamo adesso come è successo in tanti Paesi del mondo... si torna in lockdown in estate", evidenziando la necessità di monitorare la situazione.

In precedenza Matteo Renzi aveva sfidato il premier Conte e tutto il governo ad accelerare sulle riaperture e a rinunciare al populismo, in caso contraria Italia Viva avrebbe lasciato la maggioranza. Oggi Renzi ha rilevato passi in avanti da parte del presidente del Consiglio, che ieri aveva porto le scuse a nome dell'intero esecutivo per i ritardi negli aiuti alle imprese.