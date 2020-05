Zaia, la Lega ha fatto bene a occupare il Parlamento

Ha fatto bene la lega “a occupare il Parlamento”, sostiene il governatore del Veneto Luca Zaia, perché così “si sono accorti che esiste un parlamento e si sono accorti delle questioni poste”.

Grazie all’azione della Lega, ha proseguito Zaia durante la conferenza stampa di quest’oggi, si fatto in “modo di sentire tutte le campane”.

Zaia ha considerato l’azione “una bella promozione civica, perché grazie ai miei colleghi si è acceso un riflettore sul Parlamento”.

Le scuse del Governo

Ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è scusato per il ritardo nell’erogazione dei sussidi previsti dal Decreto di Marzo, il Cura Italia, che ancora non tutti hanno ricevuto mentre il Decreto di Aprile è saltato e diventerà Decreto di Maggio.

Conte fa mea culpa per i ritardi nell’erogazione delle somme, così come si scusa per le difficoltà che le imprese stanno trovando in banca per chiedere il prestito da 25 mila euro.

Le scuse sono state accettate dalla Lega che hanno interrotto la protesta simbolica il 30 aprile.

Help desk Banca d’Italia sui finanziamenti

A tal proposito la Banca d’Italia ha istituito un help desk al quale le imprese si possono rivolgere direttamente per fare presente i problemi e anche per inoltrare le segnalazioni: 800.196.969 è il numero da chiamare 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7.