A largo di Lampedusa soccorsi 67 migranti dalla Guardia Costiera

La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza hanno prestato soccorso a 67 migranti a bordo di un'imbarcazione in legno con motore in avaria non lontano dalle coste di Lampedusa, che precedentemente aveva lanciato un sos mediante Alarm Phone, una Ong indipendente a supporto delle persone che attraversano il Mar Mediterraneo in direzione dell'Europa.

"La situazione a bordo è preoccupante: le persone erano nel panico durante l’ultima chiamata. La barca è alla deriva. Sono in mare da più di 30 ore e ormai a poche miglia da Lampedusa. La barca di legno può capovolgersi in ogni momento: non ritardate i soccorsi!", si legge nel tweet di Alarm Phone con la richiesta di soccorso.

Successivamente il salvataggio dei migranti da parte delle autorità italiane è stato confermato dalla stessa Ong sui social.

Siamo sollevati che le 67 persone in pericolo siano state soccorse dalla @guardiacostiera e portate a Lampedusa. Dopo l'ultima chiamata avevamo temuto che il panico si stesse diffondendo a bordo e, secondo la GC, le persone si sono tuffate in mare mentre si stavano avvicinando. — Alarm Phone (@alarm_phone) May 2, 2020

​La Ong ha poi espresso gratitudine alla Guardia Costiera italiana per la pronta reazione, criticando allo stesso tempo Malta per il mancato intervento e l'inerzia che mostra in queste situazioni.

Questo caso dimostra che chi è in fuga dalla Libia deve fare viaggi più lunghi e rischiosi per ricevere soccorso. In questo caso la @guardiacostiera ha reagito prontamente, a differenza di @Armed_Forces_MT, che ritarda i soccorsi, sabota le barche e respinge le persone in Libia. — Alarm Phone (@alarm_phone) May 2, 2020

​Le unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza si stanno dirigendo verso il porto di Lampedusa con a bordo le persone salvate.

In precedenza erano riesplose le tensioni sugli sbarchi degli immigrati: gli imprenditori di Lampedusa avevano scritto al governatore della Sicilia Nello Musumeci in quanto terrorizzati per via del nuovo coronavirus che potrebbe sbarcare dai barconi.